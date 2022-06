LIVE. Calatoria in transportul public in Chisinau va fi de 6 lei. Ceban: „Suntem dispusi sa aducem alt transport de calitate in Chisinau”

LIVE. Calatoria in transportul public in Chisinau va fi de 6 lei. Ceban: „Suntem dispusi sa aducem alt transport de calitate in Chisinau”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md