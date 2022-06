Societatea civilă din Moldova a fost premiată pentru realizarea proiectelor finanțate de UE

12:30

Un carabinier și tatăl lui vitreg au fost reținuți în momentul în care distribuiau droguri în Chișinău pentru ca acestea să fie preluate ulterior de către cumpărători, transmite IPN. Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale precizează că cei doi activau în cadrul unui „magazin” de droguri care primea... The post Carabinier și tatăl lui vitreg, reținuți pentru trafic de droguri appeared first on Portal de știri.