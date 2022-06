Republica Moldova marchează astăzi Ziua Suveranității

10:50

Unii voluntari străini au murit luptând alături de forțele ucrainene în bătălia pentru Severodonețk, dar au și provocat pierderi grele forțelor de elită rusești, scrie pe Twitter un fost pușcaș marin american. „Echipa mea din Legiunea Internațională a Ucrainei și alte unități ucrainene au dus o bătălie intensă pentru recâștigarea Severodonețk. Am pierdut războinici grozavi, [...]