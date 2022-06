Activitatea feribotului de la Molovata a fost reluată

16:40

Partidul Liberal Democrat din Moldova acuză Partidul Acțiune și Solidaritate de „practici de corupere a aleșilor locali, folosite pe timpurile statului capturat". Reprezentanții PLDM spun că primesc semnale de la colegi din teritoriu, care demonstrează că PAS folosește toate mijloacele posibile și imposibile pentru a racola primarii, consilierii raionali și locali". Într-o scrisoare deschisă adresată președintelui Parlamentului, ... PLDM acuză PAS de racolarea primarilor, consilierilor raionali și locali – Scrisoare deschisă în adresa lui Igor Grosu