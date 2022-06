Igor Grosu: Vom majora salariile şi pensiile | Natalia Gavriliţa, ironizată într-un supermarket

14:40

Bună ziua, dragi ascultători! Sunt Lina Grâu și va prezint astăzi, la microfonul Europei Libere, emisiunea Dialoguri transnistrene. În regiunea transnistreană, societatea civilă supraviețuiește cu greu atacului autorităților Continuăm astăzi tema drepturilor omului și libertăților democratice în regiunea transnistreană. De data aceasta, discutăm cu două experte din cadrul organizației People in Need din Cehia, organizație care are în vizor respectarea drepturi...