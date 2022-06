Declarație: Șase categorii de cetățeni vor primi compensații pentru a face față facturilor mari la energia electrică și gazele naturale

09:40

Solstițiul de vară 2022 are loc marți, 21 iunie, marcând prima zi astronomică de vară. Solstițiul este sărbătorit de multe culturi din întreaga lume. Acesta marchează începutul astronomic al verii în jumătatea de nord a globului. Atunci are loc cea mai lunga zi din an. În emisfera sudică, este opusul: solstițiul de vară marcând începutul […]