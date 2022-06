Sprijinul pentru sancțiunile impuse Rusiei e în scădere, la fel ca și pentru înarmarea Ucrainei

08:10

Consilierul prezidențial în domeniul economic, Veaceslav Negruță, a spus Europei Libere într-un interviu că prețurile alimentelor ar trebui să se reducă în perioada următoare, temperând tendințele inflaționiste. „Inflația este mare, The post Negruță: Prețurile alimentelor ar trebui să se reducă în perioada următoare first appeared on NEXTA.