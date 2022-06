Deficit de cadre didactice! Peste 2.000 de locuri vacante în instituţiile de învăţământ din Moldova

21:30

A trăit o viață mai zbuciumată decât o carte de istorie: a prins cele două războaie mondiale, a cunoscut ce e foametea şi s-a văzut nevoită să găsească putere, pentru ... Cea mai longevivă moldoveancă are 113 ani și trăiește într-un azil din Soroca: ,,Am rămas singură. Nu mai am copii"