Ministrul Justiției, despre protestul de duminică al Partidului ȘOR: „Urmează să vedem din ce bani a fost finanțat”

Viziunile de management diferite și disensiunile în legătură cu unele subiecte difuzate la radio ar fi motivele care au determinat-o pe jurnalista Victoria Coroban să demisioneze din funcția de directoare a postului public Radio Moldova, după jumătate de an de activitate. Directorul general al companiei Teleradio-Moldova, Vlad Țurcanu, a refuzat să comenteze pentru Media Azi