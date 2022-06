Gările și stațiile auto din Moldova nu au fost modernizate, deși de 3 ani există un contract de parteneriat public-privat

17:10

Fostul președinte Igor Dodon a declarat pe 21 iunie, că obținerea statutului de țară candidat de aderare la UE este o acțiune de PR a actualei guvernări. El afirmă UE a impus mai multe condiții „secrete" și cere ca acestea să fie făcute publice. „Aceasta este o acțiune de PR a actualei guvernări. Eu știu […]