Procedura de înregistrare a medicamentelor de uz veterinar ar putea fi simplificată

16:10

Starea de Urgență în țară, în contextul războiului din Ucraina, expiră în câteva zile, pe 25 iunie. Așadar, Guvernul, dar și Parlamentul vor trebui să decidă dacă o mai prelungesc, fie renunță la această posibilitate, prin care, majoritatea parlamentară i-a dat deja de două ori împuterniciri mai mari Guvernului inclusiv în ceea ce privește cheltuirea ... Starea de Urgență în Republica Moldova expiră în câteva zile – Ce urmează The post Starea de Urgență în Republica Moldova expiră în câteva zile – Ce urmează appeared first on Politik.