Președintele Maia Sandu s-a întâlnit cu o delegație de parlamentari din Austria

14:40

Deputatul Partidului Comuniștilor, Constantin Starîș, cheamă lumea la proteste. Potrivit lui, poporul adus în pragul disperării are dreptul să se răscoale, pentru guvernarea i-a furat nu doar dreptul la o viață normală, ci dreptul la viață în genere. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui flashmob, organizat de Blocul Socialiștilor și Comuniștilor în fața Parlamentului. [...] The post Deputatul PCRM, Constantin Starîș: Poporul adus în pragul disperării are dreptul să se răscoale appeared first on politics.md.