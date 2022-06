Agenția Internațională pentru Energie: Europa trebuie să fie pregătită pentru oprirea completă a gazului rusesc la iarnă

16:00

Meteorologii au emis o nouă avertizare meteorologică. Începând din 22 iunie, între orele 06:00-21:00 intră în vigoare codul galben de vânt. în intervalul menționat se prevăd intensificări ale vântului nord-vestic în rafale de până la 15-20 m/s. Amintim că pentru astăzi, meteorologii au emis cod galben de caniculă în localitățile din sudul țării. În funcție […] The post După caniculă, vine vântul puternic. Meteorologii au emis o nouă avertizare appeared first on NewsMaker.