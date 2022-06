Cutremur devastator în Afganistan: Cel puţin 1.000 de oameni au murit

Cutremur devastator în Afganistan: Cel puţin 1.000 de oameni au murit Un cutremur cu magnitudinea 6,1 a zguduit miercuri mai multe zone dens populate din Afganistan şi Pakistan, conform Institutului American de Geofizică (USGS). Cel puțin 1.000 de oameni au murit și alți 1.500 au fost răniți, potrivit autorităților din Afganistan, citate de BBC. BREAKING: At least 250 people killed and multiple wounded in a 6.1 magnitude earthquake in the Paktika province in Afghanistan. • My thoughts and prayer...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Jurnal.md