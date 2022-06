Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile - Laureat al premiului în domeniul calității, pentru al doilea an consecutiv

16:00

Ministerul Economiei are un nou Secretar General; În funcție a fost numită Ina Voicu Ministerul Economiei din Republica Moldova are un nou Secretar General. Recent, în această funcție a fost numită Ina Voicu, care deținea poziția de șefă a Direcției analiză, monitorizare și evaluare a politicilor din cadrul ME. Ina Voicu este licențiată în relații economice internaționale. La începutul carierei a activat în cadrul Ministerului Finanțelor, Trezoreria de Stat a Republicii Moldova. Din 2006 până în...