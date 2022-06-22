GUVERNUL VA CHELTUI ÎN ACEST AN 15 MILIOANE DE LEI PENTRU REINTEGRAREA ŢĂRII
Infotag, 22 iunie 2022 16:30
GUVERNUL VA CHELTUI ÎN ACEST AN 15 MILIOANE DE LEI PENTRU REINTEGRAREA ŢĂRII
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