Paza paradei LGBT ar fi costat statul patru 4 milioane lei. MAI: „Subiectul nu este de comentat”

Republica Moldova a primit o nouă donație în valoare de un milion de dolari, din partea Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). Lotul conține medicamente, consumabile medicale și dezinfectante pentru gestionarea crizei refugiaților din Ucraina și pandemia COVID-19, anunță Ministerul Sănătății. Potrivit ministrului Sănătății, Ala Nemerenco, datorită asistenței internaționale, inclusiv suportului OMS, „a fost posibilă fortificarea […]