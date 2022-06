(video) Lamborghini a făcut un Urus special pentru a salva prototipurile de teste din situaţii dificile

12:10

După cum am anticipat zilele trecute, iată că diferenţa de preţ dintre benzina 95 şi motorina standard coboară sub un leu. Joi, 23 iunie, un litru de benzină 95 va costa maximum 33.41 lei, cu doar un ban mai puţin. Motorina însă se scumpeşte cu alţi şapte bani, până la 32.45 lei. De ce încă […]