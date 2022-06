Grosu, replică la acuzațiile PLDM privind racolarea aleșilor locali: „Aștept cazuri concrete. Cine și unde”

12:20

Puterea de cumpărare a populației din Republica Moldova a scăzut semnificativ în ultimul an. Dacă în urmă cu un an un cetățean mediu putea cumpăra cu salariul său 1.704 pâini, acum doar 1.276. Acestea sunt datele de calcul NM pentru scăderea veniturilor reale ale populației. Pe parcursul anului, de exemplu, prețul pâinii „Botanica", produsă de […]