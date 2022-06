Mai mulți ambasadori ai Republicii Moldova au fost rechemați din funcții

15:30

Beyoncé a lansat, marţi, „Break my soul", primul single de pe noul ei album. Cântăreaţa a scris simplu pe Twitter şi Instagram: „6. Break My Soul midnight ET", scrie observatornews.ro.