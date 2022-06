DOC// Guvernul taie cheltuielile în dreapta și stânga! Vârstnicii cu pensii mici nu vor mai primi cei 100 de lei pentru pâine

12:10

Delegația Parlamentului Republicii Moldova participă la sesiunea de vară a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Reuniunea are loc în perioada 20-24 iunie, la Strasbourg. Din componența delegației fac parte șeful delegației naționale la APCE, vicepreședintele Comisiei politică externă și integrare europeană, Ion Groza, precum și vicepreședinții Parlamentului, Mihail Popșoi și Vlad Batrîncea. Agenda sesiunii APCE ...