Igor Grosu explică necesitatea prelungirii stării de urgență: ca să nu căutăm Parlamentul din vacanță

11:30

În Republica Moldova se vor implementa noi proiecte investiționale, care vor înființa noi locuri de muncă în sectoarele prioritare ale economiei, afectate de situația de securitate regională, precizează un comunicat de presă al MAEIE în contextul semnării Convenției între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Franceze pentru evitarea dublei impuneri... The post Trei documente moldo-franceze și fost semnate la Chișinău appeared first on Portal de știri.