Cod galben de vânt puternic

08:40

Președintele Parlamentului și al partidului de guvernare, Igor Grosu, spune că subiectul remanierilor guvernamentale este prerogativa prim-ministrului. Igor Grosu spune că la partid, periodic, este evaluată activitatea fiecărui ministry din componența Guvernului, însă decizia privind eventuale demiteri aparține șefei Executivului. De asemenea, Igor Grosu spune că problemele sociale, criza energetică...