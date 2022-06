Ucraina: Zeci de închisori găzduiesc prizonieri de război ruşi

05:40

Republica Moldova are toate şansele să obţină statutul de ţară candidată la aderare, susţin experţii. Totuşi, ei atenţionează că mai multe capitale europene sunt reticente faţă de integrarea noilor state în această comunitate. În plus, este nevoie de promovarea intensă a reformelor iniţiate de Republica Moldova. Republica Moldova are o agendă de reformă europeană bine […] Articolul Experți: Moldova are toate şansele să obţină statutul de ţară candidată apare prima dată în SafeNews.