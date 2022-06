METEO/ SHS prognozează vreme răcoroasă și menține avertizarea de vânt puternic. La nord sunt posibile ploi cu descărcări electrice

07:20

Ucraina se află în cea de-a 118-a zi de război, după ce Rusia a atacat teritoriul ucrainean pe data de 24 februarie sub pretextul unei „operațiuni speciale de denazificare și demilitarizare a acesteia.” Luptele continuă în Donbas, în special, rușii se concentrează spre preluarea totală a Severodonețkului. Deocamdată, potrivit surselor, uzina Azot este sub control ucrainean, iar acolo sunt concentrate bătăliile.De asemenea, rușii au sustras din Arhiva de Stat a regiunii Herson, aflată sub ocupație, documente cu listele electorale pentru 2019. Potrivit Poliției regionale, în acest fel așa-numita administrație instalată de Rusia s-ar pregăti pentru organizarea unui pseudo-referendum pentru schimbarea granițelor teritoriale ale Ucrainei.La Mariupol, situația este la limita supraviețuirii. Potrivit consilierului primarului Mariupol, Petro Andriușcenko, ucrainenii stau la coadă 4-8 ore și câte 3-4 ore în rând pentru o bucată de pâine, iar apă obțin o dată pe săptămână.Totuși, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, activitatea partizanilor ucraineni continuă să complice eforturile autorităților ruse de ocupație de a consolida controlul zonelor ocupate.