Grigore Novac, declarații pesimiste: „Aderarea poate dura foarte mult timp. Vom mai sta încă 20 de ani în rând”

Concursul televizat Vocea României revine cu cel de-al 10-lea sezon și, pentru prima dată, doi antrenori sunt din Republica Moldova. Este vorba de Irina Rimes și Denis Roabeș, care este cunoscut ca The Motans. Anunțul oficial a fost făcut de organizatorii show-ului. „Astăzi am aflat cine sunt super antrenorii de la Vocea României: The Motans