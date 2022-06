Cea mai puternică economie din UE amenințată de recesiune pe măsură ce criza gazelor ruseşti se adânceşte

16:10

Vânzările globale de produse de lux urmează să înregistreze în acest an o creştere de cel puţin 5%, pe măsură ce cumpărătorii din SUA şi Europa vor continua să achiziţioneze ceasuri, bijuterii şi încălţăminte scumpă, în pofida incertitudinii politice legate de conflictul din Ucraina şi a exploziei inflaţiei, a estimat marţi firma de consultanţă Bain, […] Articolul Un an bun pentru cei ce vând scump – Piaţa produselor de lux va creşte cu cel puţin 5% în acest an apare prima dată în Bani.md.