Premierul este așteptat joi în Parlament să solicite prelungirea stării de urgență. Igor Grosu: „Este un instrument necesar”

17:40

Un polițist de 23 de ani și-a pierdut viața în timp ce încerca să salveze un bărbat care a coborât într-o fântână, pentru a o curăța. Tragedia s-a produs, pe 20 iunie, la Strășeni. Informația a fost confirmată de reprezentanții Ministerului de Interne. A decedat și bărbatul pe care a vrut să îl ajute. „Cu […]