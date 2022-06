De câți bani are nevoie Ucraina pentru reconstrucția țării? Estimările Băncii Europene pentru Investiții

17:20

Între 12 -14 August va avea loc Festivalul Lupilor în cel mai pitoresc loc din Moldova. Găsiți mai jos programul evenimentului. 12 August 2022 18:00 – 00:00 Cazarea în zona camping 18:00 Deschiderea porților Degustarea bucatelor, descoperirea legendelor, plimbări prin Pădurea Strămoșilor Lansarea festivalului la apus Dj Mix (Dj Markus Lawyer, fuziune cu voci și […]