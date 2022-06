R. Moldova, subiect de discuție între președintele României și ambasadorii statelor UE acreditați la București

11:10

Republica Moldova este un stat independent, iar cetățenii ei și-au exprimat dorința de a face parte din Uniunea Europeană. Astfel, a comentat Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, acuzațiile venite recent din partea lui Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe. Astfel, în contextul insinuărilor făcute de șeful diplomației ruse precum că autoritățile de la Chișinău ar încerca să obțină avantaje de la Rusia, inclusiv la livrările de gaze naturale, sub amenințarea că altfel se va alătura Uniunii Europene, șefa statului a amintit că Republica Moldova achită pentru gazele consumate. „Nu văd nicio legătură între livrările de gaze și intenția noastră de a obține statutul de stat candida. Ne dorim acest lucru demult. Am anunțat asta de mulți ani. Am făcut pași pentru a depune cererea de aderare la UE. Da, nu ne-am imaginat că se va întâmpla în acest context, dar acestea sunt lucruri separate. Cât despre contractul cu Gazprom, noi ne achităm consumul și plătim sume foarte mari. Deci, nu este nicio legătură aici. Nu am de gând să îmi expun presupunerile despre ce a spus domnul Lavrov, doar spun că R. Moldova este o țară independentă și suverană și cetățenii ei decid dacă vor să devină stat membru. Cetățenii R. Moldova au spus de multe ori că își doresc că își doresc să trăiască într-un stat liber, unde drepturile și libertățile lor sunt respectate”, a spus Maia Sandu în cadrul unei emisiuni de la TV8. În acest context, șefa statului a admis că Rusia ar putea folosi instrumente precum livrarea de gaze naturale și energie electrică pentru a încetini procesul de aderare la UE al Republicii Moldova. De asemenea, în cadrul aceleiași emisiuni, Maia Sandu a declarat că în prezent comunicarea din Republica și Rusia „este minimă”. „Este la nivel de ambasadori. Ambasadorul nostru la Moscova care uneori transmite mesaje și ambasadorul Federației Ruse aici la Chișinău, care din când în când este chemat la Ministerul de Externe pentru ca autoritățile noastre să transmită anumite mesaje” a precizat Maia Sandu. Amintim că Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a declarat joi, 16 iulie 2022, că se încearcă transformarea Republicii Moldova într-o „a doua Ucraină'', iar acest lucru ar fi evident din abordarea „consumeristă” a Chișinăului, pe care l-a acuzat de „cerșetorie”. Articolul Reacția președintelui R. Moldova la acuzațiile ministrului rus de Externe apare prima dată în InfoPrut.