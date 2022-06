Natalia Gavrilița: Se încearcă crearea unei mișcări de destabilizare!

13:00

Cabinetul de miniștri susține proiectul care vine să interzică fabricarea și circulația băuturilor alcoolice energizante. Avizul a fost votat la ședința de miercuri, transmite IPN. Finalitatea urmărită prin amendarea legii este de a reduce consumul de băuturi alcoolice energizante prin interzicerea fabricării și comercializării acestei categorii de băuturi. Autorii inițiativei... The post Guvernul susține interzicerea băuturilor alcoolice energizante appeared first on Portal de știri.