Un deputat PAS a spus în ce context a fost organizat protestul de duminică

07:30

BERBECDaca ai renuntat la ceva ce ai pierdut, poti avea o surpriza reala in seara asta cand, in final vei reusi sa gasesti acel lucru. Este important sa te ridici sau sa cauti obiectul imediat sau sa scrii tot felul de detalii pe care ti le poti aminti. In caz contrar, acesta ar putea fi unul dintre acele vise care dispar imediat ce te trezesti si nu vei dori asta.TAURAcesta zi este un