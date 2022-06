Top 14 alimente care țin de foame și te pot ajuta să slăbeşti

13:40

În cadrul proiectului „Clean technology innovation programme for SMEs and start-ups in the Republic of Moldova (GCIP Moldova)" demarat de Agenția pentru Eficiență Energetică, se lansează challenge-ul „CoolEnergyDance". Acesta prevede ca oamenii să întregistreze filmulețe video care să reflecte eco energia, astfel atrăgând atenția publicului larg și promovând acest concept. Trei cele mai reușite înregistrăti