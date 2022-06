Jurnalist: Guvernul are toate pârghiile pentru a stopa sărăcirea populației. Dacă nu poate, atunci să coopteze oameni cu experiență

11:10

Chiril Gaburici, fostul Prim-ministru al Republicii Moldova, om de afaceri, a participat la al IX-lea Forum Global din Baku, Azerbaidjan. El a ținut un discurs în cadrul panelului „Human Rights, Democracy & New Challenges in the 21st century”, în care a vorbit despre cultura socială, informează TRIBUNA. Fostul Premier, în mesaj, a făcut unele „constatări […]