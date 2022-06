Georgia nu cedează – 60.000 de manifestanţi cer, la Tbilissi, aderarea la Uniunea Europeană

11:40

Fostul președinte, Igor Dodon, a fost chemat astăzi la audieri la CNA pentru a oferit detalii pe cele câteva capete de acuzare care i-au fost înaintate de procurori. Printre care și dosarul privind îmbogățirea ilicită. În cadrul aceluiași capăt de acuzare a fost audiată și soția fostului șef de stat, Galina Dodon. "Este regretabil ce ... FLASH// Primele declarații ale lui Igor Dodon după ce a fost chemat la CNA: "Eu nu iert atacurile la familie"