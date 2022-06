Rușii de la Cuciurgan forțează nota. Gavrilița: Discutăm cu ucrainenii un contract pe termen mediu

08:00

Un oraș îndepărtat din Rusia, numit „cel mai deprimant oraș de pe Pământ" este construit pe un fost lagăr de prizonieri sovietici și are o speranță de viață cu 10 ani sub media națională. Norilsk, care este situat în permafrostul arctic, se confruntă cu 45 de zile de întuneric continuu pe an și temperaturi medii […]