ONU: 345 de milioane de persoane se confruntă cu insecuritate alimentară

Bilețele cu „indicii”, caiete ascunse sub fular sau mici teze scrise cu pixul pe dosul palmei. Copiatul este un obicei cu rădăcini adânci în sistemul educațional din întreaga lume. Tentația de a trage cu ochiul într-un conspect, într-un manual sau într-un telefon este mare chiar și pentru elevii și studenții care au învățat bine tema și s-ar descurca de minune și fără „ajutoare”. Totuși de ce copiatul este atât de „molipsitor” și cum a evoluat această tehnică odată cu digitalizarea și modernizarea? Am discutat cu dascăli, cu elevi și cu studenți și am analizat tabloul per ansamblu atât în țara noastră cât și în alte țări.