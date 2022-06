Parcul Național Yellowstone se va redeschide parțial după inundațiile catastrofale

14:20

FC Barcelona continuă “asaltul” pentru Robert Lewandowski! Ultima ofertă a spaniolilor Atacantul polonez Robert Lewandowski (33 de ani) mai are un an de contract cu Bayern Munchen, dar și-a manifestat intenția de a pleca de la campioana Germaniei. Robert Lewandowski joacă pentru Bayern din 2014 și a câștigat toate trofeele posibile cu bavarezii: opt titluri în Bundesliga, o Ligă a Campionilor, patru Cupe ale Germaniei, Supercupa Europei și Cupa Mondială a Cluburilor. FC Barcelona pregăteşte o of...