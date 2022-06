VIDEO „Vă voi invita să acordați statutul de candidat Ucrainei și Moldovei”. Președintele Consiliului European, adresare video înainte de summit

17:00

În Piața Marii Adunări Naționale are loc un protest împotriva guvernării. Organizatorii sunt mișcarea social-politică „O viață nouă". În ultimele zile, manifestația a fost susținută de reprezentanții Partidului „ȘOR", care au acuzat guvernarea PAS că ar încerca să împiedice desfășurarea evenimentului. Zeci de autocare și microbuze s-au îndreaptat spre capitală. Imagini cu manifestanții aduși organiza au publicat sursele […]