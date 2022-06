ULTIMA ORĂ! Preț record la călătoriile cu transportul: 92 bani/km pentru interraional și 1,02 lei/km - raional

15:50

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a declarat că Republica Moldova are încă multe reforme de făcut, dar este pentru prima dată de la obținerea independenței când Republica Moldova are un parcurs cu adevărat european și un parcurs de reforme. Ursula von der Leyen crede că Republica Moldova are potențial să îndeplinească cerințele necesare. • URSULA VON DER LEYEN președintele Comisiei Europene: "Cât privește Moldova, evaluarea noastră seamănă cu cea legată de Ucraina. Prin urmare...