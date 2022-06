15:10

Soția fostului președinte Igor Dodon, Galina Dodon, a fost astăzi la Procuratura Anticorupție, pentru a fi pusă sub învinuire în dosarul penal deschis împotriva lui Igor Dodon, aflat deja în arest la domiciliul. După ce a fost audiată de către procurori, Galina Dodon a oferit declarații pentru presă: „Am fost pusă sub învinuire ca complice ... Galina Dodon după audieri: Presupun că următorul va fi copilul nostru, care se întoarce în vacanță…