O platformă de foraj a Cernomorneftegaz, bombardată de armata ucraineană! Șapte persoane sunt date dispărute...

Ruslan Lomaca, tanarul ce a fost rapit pe 5 august 2020 in timp pescuia pe Nistru, a fost eliberat din detentie. Ieri, 17 iunie, pretinsa judecatorie din Camenca a pronuntat „sentinta”, condamnandu-l pe Ruslan la 3 ani si 6 luni cu suspendarea conditionata si a fost lasat sa plece liber din „sala de judecata.” Familia acestuia urmeaza sa primeasca motivarea condamnarii, totodata acestuia i s-a comunicat ca in perioada ispasirii pedepsei in libertate ar fi obligat sa se prezinte lunar la comisari...