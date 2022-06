(video) Fără cuvinte! Un motociclist din Chișinău a așteptat să traverseze o intersecție în mijlocul acesteia

13:50

La începutul săptămânii curente, grupul Honda Motor Co., Ltd. a anunțat înființarea Striemo Inc., o a doua marcă comercială care provine din IGNITION, noul program de creare de afaceri al Honda. Cu această ocazie se anunţă şi primul produs de micromobilitate al noului brand, care devine şi prima trotinetă electrică a Honda. Este vorba despre […]