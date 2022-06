Milioane de tone de grâu rămân blocate în porturile din Ucraina. UE acuză Rusia de „crime de război”

10:50

La Chișinău au loc lucrări pe străzile unde astăzi, la 12:00, ar trebui să înceapă marșul comunității LGBT+. La intersecția străzilor București și Ismail au loc lucrări de reparație la utilitățile publice. La fel, de-a lungul străzii București are loc defrișarea copacilor. Pe acest traseu a fost stabilit să se desfășoare Marșul Solidarității. Anterior, primarul […] The post FOTO Pe străzile din Chișinău unde este planificat marșul comunității LGBT au loc lucrări appeared first on NewsMaker.