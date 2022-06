Căuşenenii în căutare de serviciu pot participa la Târgul online al locurilor de muncă FOTO

15:50

Rusaliile sau Pogorârea Duhului Sfânt este una dintre cele mai vechi sărbători creştine, alături de cea a Paştilor. Sărbătoarea Cincizecimii, care are loc la 50 de zile după Învierea lui Hristos şi la 10 zile de la Înălţarea Sa la ceruri . An de an în această zi locuitorii orașului Ștefan Vodă marchează hramul lăcașului […]