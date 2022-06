Dupa ce au scapat de stresul examenelor de bacalaureat, absolventii au intrat in febra pregatirilor pentru balul de absolvire. Absolventa: „Cred ca am cheltuit in jur de 5000-6000 mii de lei” - VIDEO

Dupa ce au scapat de stresul examenelor de bacalaureat, absolventii au intrat in febra pregatirilor pentru balul de absolvire. Absolventa: „Cred ca am cheltuit in jur de 5000-6000 mii de lei” - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md