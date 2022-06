Tauber, de pe scena din PMAN, vrea alegeri anticipate: „Cei care nu se pot descurca cu criza trebuie să plece”

19:20

Republica Moldova nu poate deveni stat membru al Uniunii Europene într-un an sau doi pentru că trebuie să implementeze reforme destul de cuprinzătoare. Declarația a fost făcută de Ambasadorul UE în Republica Moldova, Jānis Mažeiks, în cadrul unei conferințe de presă, din 17 iunie. „Depinde de Guvernul și Parlamentul Republicii Moldova. Trebuie să fie realizate […] The post Când ar putea deveni țara noastră stat membru al Uniunii Europene? Răspunsul șefului Delegației UE în Moldova appeared first on NewsMaker.