foto | Vin la protest. Zeci de autobuze cu oameni se îndreaptă spre PMAN

12:30

Vladimir Putin l-a demis pe şeful trupelor de desant ale Rusiei, generalul-colonel Andrei Serdiukov, din cauza numărului mare de pierderi înregistrate în rândul paraşutiştilor ruşi, precizează Institutul de Studii ale Războiului (Institute for the Study of War – ISW), care citează surse ucrainene.Urmărește-ne pe Telegram și pe Instagram. Astfel, Kremlinul l-a înlocuit pe Serdiukov cu … Articolul Putin l-a demis pe şeful trupelor de paraşutişti ale Rusiei: Ar fi înregistrat pierderi grele în Ucraina apare prima dată în ZUGO.