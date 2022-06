Invazia Federației Ruse în Tighina: 19-22 iunie 1992. „Luptăm cu Rusia, oameni buni! Nu cu cei din Transnistria”

13:40

Odată cu agresiunea Rusiei în Ucraina, Chișinăul are mai multe pârghii pentru a determina Tiraspolul să accepte reguli noi. În aceste condiții, autoritățile Republicii Moldova ar trebui să vină cu anumite condiții concrete, cum ar fi: eliberarea imediată a lui Glijin în schimbul licenței pentru funcționarea Uzinei Metalurgice de la Rîbnița sau lipsa oricăror impedimente […]