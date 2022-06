Veaceslav Valico: Îndemn toți iubitorii de muzică să vină în PMAN, pentru a permite organizarea concertului

09:30

Analistul politic Igor Boțan crede că vizita de astăzi a președintelui francez Emmanuel Macron la Chișinău ar avea ca scop „îndulcirea pilulei” înaintea unei posibile decizii negative în privința cererii de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, iar pilula va fi acceptată de Chișinău, „subminând și pozițiile Ucrainei”, transmite Europa Liberă. Liderii europeni urmează [...] The post Igor Boțan: Vizita lui Macron poate fi „îndulcirea pilulei” înaintea unei decizii negative privind aderarea la UE appeared first on politics.md.